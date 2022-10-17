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В Совбезе заявили о работе оппозиционных артистов и бизнесменов на Запад

К работе «по переформатированию сознания россиян» привлекают оппозиционных артистов, ученых и бизнесменов, считает замсекретаря Совбеза. Конкретных имен и фамилий он не назвал, предложил принять меры для противодействия
Олег Храмов
Олег Храмов (Фото: scrf.gov.ru)

Страны Запада привлекают известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов к ведению подрывной работы в России в качестве «пятой колонны», заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете».

«Целенаправленное влияние организуется и осуществляется различными способами, в том числе через формируемую «пятую колонну», с привлечением известных оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и различных легко управляемых «меньшинств», — утверждает он.

Имен и фамилий конкретных артистов и бизнесменов Храмов не назвал.

Кроме них к подобной работе «по переформатированию сознания россиян» привлекают ученых, включая специалистов по антропологии и этнологии, социальной психологии и математике, добавил Храмов. Сейчас новый подход к этой миссии готовятся применить США с союзниками, заявил он, сославшись на данные Совбеза. В чем заключается суть нового подхода, Храмов не уточнил.

Раньше Запад старался внедрить собственные проекты в российскую систему образования, загрязнить иностранной лексикой русский язык, подменить жизненные ориентиры на западные в том числе в театре, кино и литературе, считает Храмов. Все это должно было «способствовать развалу страны» и «деформации национального самосознания».

Храмов, тем не менее отверг создание «железного занавеса» как во время СССР для защиты России и общества от внешнего влияния. Взамен он предложил выстроить системную работу с населением, для чего принять «документы стратегического планирования». Примером подобного документа Храмов назвал «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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По словам Храмова, документ критиковали в основном либеральные СМИ, имеющие статус иноагента, а также отдельные деятели культуры, которые выступили против спецоперации и уехали за рубеж.

Проект президентского указа об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» разработал Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. На сайте Минкульта сказано, что он прошел общественное обсуждение на официальном портале правовой информации и в Общественной палате. Приглашенные депутаты и общественники и депутаты одобрили проект, однако его раскритиковало профессиональное сообщество, заявили в ведомстве.

Проект указа критиковали в част ности худруки Большого театра, «Сатирикона», «Современника», МХТ им. Чехова и глава Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР Александр Калягин.

«Все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура? А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря цензуре (запрещена, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — написал Калягин в своем обращении. Письмо с критикой проекта на имя министра культуры Ольги Любимовой также направили деятели киноиндустрии, сообщили «Ведомости», его подлинность подтвердил режиссер Федор Бондарчук.

Российские власти не раз обвиняли Запад в попытках» расколоть российское общество с помощью «пятой колонны». В частности, об этом говорил президент страны Владимир Путин. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов утверждал, что таким образом Запад пытается «уничтожить российскую независимость» и «безоговорочно подчинить страну». В марте сенатор обещал подготовить законодательные рекомендации по «купированию подрывных акций так называемой пятой колонны».

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Татьяна Зыкина
Запад политическая деятельность Совет Безопасности Министерство культуры закнопроект
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