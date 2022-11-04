Путин увеличил предельный возраст пребывания на госслужбе до 70 лет

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Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст нахождения на госслужбе с 65 до 70 лет для некоторых категорий сотрудников. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон расширяет круг должностей государственной гражданской службы, срок работы на которых может быть продлен и по достижении предельного возраста (65 лет). Теперь это распространяется на категорию «руководители» главной группы должностей в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также в региональных органах власти.

Предельный возраст, до которого может быть сохранен такой пост, — 70 лет.

Кроме того, закон корректирует поступление на госслужбу по конкурсу. Документ устанавливает, что конкурс может не проводиться по решению нанимателя при назначении на должности, относящиеся к младшей группе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Также законом устанавливается, что в 2022 и 2023 годах конкурс может не проводиться при назначении на должности государственной гражданской службы, относящиеся к высшей, главной, ведущей и старшей группам.

В марте прошлого года Путин также подписал закон об отмене возрастных ограничений для ряда назначаемых им госслужащих. Изначально ст. 251 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предполагала, что предельный возраст для пребывания на гражданской службе — 65 лет.

Однако теперь срок службы гражданского служащего, замещающего должность категории «руководители» высшей группы должностей, может быть продлен до возраста 70 лет, а в случае необходимости — и после достижения этого возраста.

Профессор ВШЭ в Санкт-Петербурге Антон Ильин пояснял РБК, что законопроект распространяется на представителей и сотрудников администрации президента и управделами президента, некоторых заместителей министров, а также на руководителей федеральных агентств и федеральных служб.