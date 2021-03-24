Путин отменил возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для назначаемых им госслужащих. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент подписал закон О внесении изменения в статью 251 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

«Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до достижения им возраста 70 лет», — говорится в сообщении.

Материал дополняется