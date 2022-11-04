Глава Банка Англии заявил о риске обвала рынка страны из-за решений Трасс

После отдельных решений премьер-министра Великобритании Лиз Трасс финансовый рынок страны мог обвалиться в течение нескольких часов. Об этом заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли в эфире телеканала Channel 4.

«В тот момент, когда мы вмешались, я могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынков, что речь шла о нескольких часах», — ответил он на вопрос о том, сколько времени оставалось до возможного обвала финансового рынка Британии.

О каких конкретно решениях идет речь, Бейли не утонил.

Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября — через 45 дней после вступления в должность премьер-министра. Она связала уход с ошибками в экономической политике. Новым премьером после нее стал бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Общественность и однопартийцы Трасс (премьер представляла Консервативную партию) критиковали ее решения, прежде всего в области бюджетного планирования и налогообложения. Когда Трасс вместе с канцлером Казначейства Квази Квартенгом представила краткий проект бюджета на будущий 2023 год, в стране обрушились финансовые и ипотечные рынки. Также Трасс критиковали за намерение по предложению Квартенга снизить налоги и одновременно ослабить налоговые обязательства наиболее обеспеченных британцев.

В частности, власти предлагали отменить запланированное повышение налога на прибыль предприятий с 19 до 25%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального уровня в 4,6%. Это означало снижение спроса на долговые бумаги страны. Курс фунта стерлингов также снизился и фактически сравнялся с курсом доллара.

Накануне, 3 ноября, Банк Англии провел крупнейшее с 1989 года повышение ставки на 75 базисных пунктов — с 2,25% до 3% годовых. Размер ставки достиг максимума с ноября 2008 года.

Регулятор принял такое решение для сдерживания инфляции внутри страны. В сентябре она выросла до максимальных за 40 лет значений — 10,1%. В текущем квартале она увеличится еще больше — примерно до 11%, считают в банке. Великобритания, уже вступила в рецессию, которая потенциально может продлиться два года — дольше, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов, полагает регулятор ВВП Великобритании, по его оценкам, будет снижаться восемь кварталов подряд — до середины 2024 года.