Sunday Times: британский премьер Трасс устроила две вечеринки по случаю своей отставки

Sunday Times узнала о двух вечеринках Трасс по поводу ее отставки

В эти выходные премьер-министр Великобритании Лиз Трасс проводит вечеринки в особняке Чекерс (резиденция глав британского правительства). 22 октября состоялось мероприятие для министров, на 23 запланирована вечеринка для близких помощников и партнеров, сообщает The Sunday Times.

Летом бывший премьер Борис Джонсон планировал сыграть в поместье свадьбу, однако был вынужден отказаться от этого из-за ухода с поста. Газета отмечает, что премьер-министры должны покрывать расходы на мероприятия.

Известно, что Трасс активно устраивала вечеринки для представителей тори, которые получили неформальное название «С Лиз на физз» (физз — коктейль с газированной водой). В начале августа, будучи главой британского МИДа, Трасс посетила вечеринку с шампанским за £3 тыс. Тогда ее раскритиковали за это, отметив, что она не задекларировала свой визит (В Британии высокопоставленные чиновники должны так делать). На тот момент она претендовала на пост премьера после объявления об отставки Джонсона.

Трасс объявила о решении уйти в отставку 20 октября, пробыв на посту премьера и главы Консервативной партии всего 45 дней. Она признала ошибки в экономической политике и заявила, что «не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому была избрана».

На посту премьера Трасс критиковали за проект бюджета на будущий год, после оглашения которого в Британии обрушились финансовые и ипотечные рынки. Также премьер подверглась критике из-за намерения снизить налоги и одновременно ослабить налоговые обязательства наиболее обеспеченных британцев, после чего доходность пятилетних гособлигаций выросла до максимального уровня.

Выборы нового премьера и лидера партии пройдут 28 октября, в тот же день будут оглашены результаты. Среди возможных кандидатов на пост главы кабинета министров — Джонсон, канцлер казначейства Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт. Официальная процедура выдвижения кандидатов пройдет 24 октября.