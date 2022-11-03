Пользователи сообщили о сбоях в работе Zoom Downdetector: пользователи Zoom пожаловались на проблемы при соединении с сервером

Фото: Jochen Tack / Global Look Press

Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщают о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, заметные перебои начались в районе 20:55 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Zoom зарегистрировано в США. Также сбои наблюдаются в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Нидерландах. На пике сбоя общее количество жалоб превышало 16 тыс.

Большинство жалоб (60%) касались проблем при соединении с сервером. Кроме того, поступают сообщения о трудностях c присоединением к конференциям и входом в учетную запись (30%), а также с работой вебсайта (10%).

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Сервис стал популярен во время пандемии, его стали активно использовать в том числе в школах и вузах во время дистанционного обучения.

Однако еще в апреле 2021-го Роскомнадзор порекомендовал российским пользователям переходить на использование отечественного программного обеспечения, аналогичного Zoom. В октябре этого года стало известно, что компания Zoom Video Communications начала отключать от своего продукта российские вузы, даже несмотря на внесенную за услуги плату.

31 октября глобальный сбой произошел в работе Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Пользователи из разных стран массово жаловались на то, что их «выбрасывает» из аккаунта, после чего приложение выдает сообщение о том, что их профиль заблокирован в связи с нарушением правил сообщества.