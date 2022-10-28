«Ведомости» узнали об отключении Zoom у некоторых российских вузов

По данным газеты, с такой проблемой могли столкнуться как минимум три российских вуза. В прошлом году РКН рекомендовал пользователям в России переходить на отечественные сервисы видеосвязи

Американская компания Zoom Video Communications, разработчик одноименного сервиса видеосвязи, отключает от него российские вузы, даже несмотря на внесенную за услуги плату, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что к его компании в сфере видеоконференцсвязи обратился «крупный вуз», который столкнулся с отключением Zoom, несмотря на оплату пользования сервисом до ноября. Газета со ссылкой на данные портала госзакупок пишет, что это может быть филиал Российского государственного университета правосудия в Казани (именно у него заключен контракт на использование Zoom до конца ноября).

Другой источник «Ведомостей» рассказал, что Zoom отказался обслуживать Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет. Представители перечисленных вузов не ответили на запрос газеты.

Zoom предлагает пользователям несколько тарифных планов. Бесплатный позволяет проводить конференции длительностью до 40 минут с участием до 100 человек; профессиональный ($149,9 за год на одного пользователя на момент публикации) — снимает ограничение по времени, но не по числу участников; бизнес ($199,9) увеличивает лимит участников до 300; в тарифе «предприятие» число участников составляет до 1 тыс. человек, цена не указана.

Сервис стал популярен во время пандемии, в том числе его стали активно использовать в школах и вузах во время дистанционного обучения. Однако еще в апреле 2021-го Роскомнадзор порекомендовал российским пользователям переходить на использование отечественного программного обеспечения, аналогичного Zoom. Как пояснило ведомство, использование зарубежных сервисов несет риски как «отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний».