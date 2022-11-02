Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об обстреле хутора Масычево в Белгородской области
Хутор Масычево Грайворонского округа Белгородской области попал под обстрел. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Хутор находится недалеко от ЛНР и границы с Харьковской областью Украины.
«Самое главное, обошлось без пострадавших», — написал губернатор.
При этом осколки снаряда попали в фасады двух частных домов, основная часть снаряда попала в огород.
Накануне в Белгородской области обстрелу подверглось село Козинка. В результате на территории фермерского хозяйства загорелась столовая, повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Один человек получил легкое ранение, ему оказали медицинскую помощь.