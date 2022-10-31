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Вильфанд предупредил о легких морозах в европейской части России

Температура до минус 5 градусов ночью и около 0 градусов днем ожидает Московскую, Архангельскую, Орловскую области и большинство других регионов европейской части России в течение рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Легкие морозы ожидают большую часть европейской территории России. Перемещение холодных воздушных масс создаст примерно однородный режим погоды от Архангельска до севера Ростовской области. В Москве и области прогнозируется ночью 0 — минус 5 градусов, днем — 0-5 градусов тепла в течение рабочих дней. Примерно такая же температура ожидает остальные регионы», — сказал он.

В то же время ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на фоне прохождения североатлантического циклона в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега, местами образуется снежный покров. «На землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1–3 см. Кроме того, ночью и утром, из-за нулевой и минусовой температуры, выпавшая накануне небесная влага замерзнет, и на дорогах кое-где образуется слабая гололедица толщиной 0,5-2 мм», — указал он.

Ранее, 29 октября, Вильфанд предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов. «В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет от 0 до минус 4, днем в Москве от 0 до плюс 2 градусов, по области минус 1 минус 3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя», — указывал синоптик.

Теги
Погода мороз Роман Вильфанд
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