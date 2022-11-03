Авиакомпания «Победа» возобновит полеты в Армению

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«Победа» с 23 декабря возобновит полеты в Армению, сообщила пресс-служба компании РБК. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю в армянский город Гюмри из аэропорта Внуково.

5 марта «Победа» вслед за другими российскими авиакомпаниями приостановила все международные рейсы из-за введения европейских санкций в отношении российской авиаотрасли. Тогда Евросоюз обязал лизинговые компании, обслуживающие коммерческих авиаперевозчиков, разорвать контракты с авиакомпаниями из России. Из-за этого самолеты отечественных перевозчиков, взятые в лизинг у иностранных организаций, оказались под угрозой ареста.

Ранее на этой неделе «Победа» сообщала, что с 1 декабря возобновит полеты из Москвы в Турцию — в города Стамбул, Анталья и Аланья. Рейсы будут ежедневными.

Сейчас из зарубежных направлений авиакомпания выполняет полеты только в Минск.