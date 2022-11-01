«Победа» анонсировала возобновление рейсов из Москвы в Турцию в декабре

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Победа» намерена возобновить рейсы в города Турции из Москвы в декабре, сообщил перевозчик.

С 1 декабря компания снова начнет летать в Стамбул, в аэропорт им. Сабихи Гекчен в азиатской части города. С 21 декабря возобновятся полеты в главный стамбульский аэропорт в европейской части. Рейсы будут ежедневными.

«Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).

С 29 октября «Победа» возобновила полеты в Минск, написано в паблике дискаунтера во «ВКонтакте». В другие государства авиакомпания не осуществляет рейсы.

Сейчас полеты в Турцию из России выполняют «Азимут», S7 Airlines, Red Wings, «Аэрофлот» и другие авиакомпании.

«Победа» приостановила все полеты за рубеж 5 марта, как и другие российские авиакомпании, после введения ЕС санкций в авиаотрасли. Из-за ограничений самолеты отечественных перевозчиков, которые были взяты в лизинг у иностранных фирм, оказались под угрозой ареста.