Тело пятого горняка обнаружили в шахте Казахстана после выброса газа

В казахстанской шахте после выброса газа погибли пять человек

В Карагандинской области Казахстана на шахте произошел выброс газа, в результате которого погибли пять человек, сообщает МЧС республики. Ранее было известно о четырех погибших.

Ночью в шахте им. Ленина «АрселорМиттал Термиртау» при бурении газодренажных скважин произошел выброс газа, что повлекло за собой гибель шахтеров. Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов сказал о том, что еще четверо работников шахты госпитализированы.

«Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Карагандиской области сообщает об отравлении метаном у шахтеров. Также для проведения консилиума прибыла бригада санавиации, в которой два нейрохирурга и два реаниматолога.

«Казинформ» со ссылкой на местные власти пишет, что на момент происшествия в шахте находились 106 сотрудников, из которых на поверхность выбрались 101.