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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о применении «замены СВД» на Украине

«РИА Новости» узнало о поступлении новых винтовок Чукавина российским военным на Украине

Участвующие в военных действиях на Украине российские силы получили для испытаний в боевых условиях партию новых армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что спецназ получил винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм.

Снайперская винтовка Чукавина разработана в концерне «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Впервые ее представили на выставке «Армия-2017». Длина винтовки в зависимости от версии — до 115 см, емкость магазина — десять патронов. Масса винтовки без патронов — 4,6 кг.

«Калашников» заявил о завершении испытаний винтовки, которая заменит СВД
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Снайперская винтовка Чукавина

Испытания оружия завершились в октябре прошлого года. В «Калашникове» заявили, что они прошли успешно. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный патрон 7,62-миллиметровый на 54 R и натовский патрон 7,62-миллиметровый на 51 R.

Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которую российская армия приняла на вооружение в 1963 году. Винтовка самозарядная и также разработана под отечественный патрон 7,62 на 54. Как говорил военный эксперт Юрий Лямин, СВЧ отличается от СВД большей точностью, эргономичностью и меньшей массой.

В середине августа президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников анонсировал поступление винтовки Чукавина на вооружение уже в этом году.

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Теги
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