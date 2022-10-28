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В шахте «Юбилейная» в Кузбассе произошел пожар

В шахте «Юбилейная» в Кузбассе произошел пожар, под землей находились 118 горняков

Пожар возник в шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, под землей находятся 118 человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сейчас пожар потушен. Горняки выходят на поверхность.

В администрации предприятия сказали, что, по предварительным данным, загорелся кабель. Сообщений о пострадавших не поступало.

На сайте областного ГУ МЧС сообщается, что «горноспасатели работают на месте происшествия на шахте Новокузнецкого городского округа».

В начале октября пожар произошел в шахте «Ерунаковская-8» Распадской угольной компании, тогда были эвакуированы 243 горняка. Под землей, предположительно, произошло возгорание химреагента «при производстве работ по подключению скважины к трубопроводу», сообщили в пресс-службе компании. Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.

Теги
Кемеровская область Пожар шахта
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