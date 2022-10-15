Путин выразил соболезнования Эрдогану после взрыва на шахте в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на шахте в Бартыне. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

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Взрыв на угольной шахте в Бартыне на севере Турции произошел 14 октября. По словам министра энергетики страны Фатиха Донмеза, который прибыл на место происшествия, предварительная причина аварии — взрыв метана. ЧП произошло на глубине 300–350 м. Всего в момент взрыва в шахте находились 110 человек, 40 из них погибли, сообщал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.