Госдеп одобрил продажу Австралии 24 транспортных самолетов Super Hercules

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Австралии 24 самолетов C-130J-30 (Super Hercules), сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Сумма возможной сделки составит до $6,35 млрд, на эту сумму Канберра закупит военно-транспортные самолеты и оборудование для них. Благодаря этим судам Австралия сможет заменить устаревший парк грузовой авиации.

«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Минобороны США уточнило, что уведомило Конгресс о возможной сделке.

Эти самолеты производит корпорация Lockheed Martin. Она также выпускает истребители F-2, F-16, F-21, F-35; вертолеты Black Hawk; морские патрульные самолеты P-3 Orion; коммерческие грузовые суда и другую авиатехнику.

1 ноября стало известно, что США на фоне напряженных отношений с Китаем планируют разместить до шести бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, на авиабазе на севере Австралии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Представитель Минобороны Австралии заявил The Wall Street Journal, что Вашингтон финансирует строительство стоянки для самолетов, которая сможет вместить до шести таких бомбардировщиков. Источник Financial Times указал, что США перебросят B-52 на существующую базу на севере страны.