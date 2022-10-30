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Пентагон разместил заказ на закупку АК-74

Минобороны США разместило заказ на закупку автоматов АК-74

Министерство обороны США разместило заказ на закупку автоматов АК-74 с патронами калибра 5,45 мм или его копий. Об этом говорится на сайте Sam.gov, который служит базой данных о госконтрактах и поставщиках федерального правительства.

На странице заказа сказано, что командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет поставщиков автоматов типа АК-74 и аксессуаров к нему. Для каких целей военные закупают оружие, в базе не говорится.

Среди аксессуаров, которые военные хотели бы закупить, перечислены стальные или полимерные коробчатые магазины на 30 патронов, комплекты для чистки, оружейное масло, стропы для крепления оружия и руководства на английском языке.

В заявке также указано, что требованиям командования соответствуют российские (АК-74), немецкие (MPi AK74) и румынские автоматы (md.86). Болгарские AR-SF и польские Tantal не подходят.

Автомат АК-74 разработан конструктором Михаилом Калашниковым. Стреляет малоимпульсными патронами калибром 5,45х39 мм. По сравнению с предыдущими поколениями имеет облегченный боекомплект и улучшенную кучность (расстояние между каждым последующим попаданием в мишень) и дальность стрельбы. Автомат был принят на вооружение в советских войсках в 1974 году, позже его сменила обновленная серия автоматов АК-74М. Относится к семейству боевого и гражданского стрелкового оружия.

Автомат АК-74 советские военные использовали во время военных действий в Афганистане. По данным ГК «Калашников», по состоянию на 2018 год автомат стоял на вооружении в 15 странах мира. Автоматы АК-74 и его модификации также используют в украинских войсках.

Теги
АК-74 Госзакупки Пентагон США автоматы
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