Пентагон разместил заказ на закупку АК-74

Министерство обороны США разместило заказ на закупку автоматов АК-74 с патронами калибра 5,45 мм или его копий. Об этом говорится на сайте Sam.gov, который служит базой данных о госконтрактах и поставщиках федерального правительства.

На странице заказа сказано, что командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет поставщиков автоматов типа АК-74 и аксессуаров к нему. Для каких целей военные закупают оружие, в базе не говорится.

Среди аксессуаров, которые военные хотели бы закупить, перечислены стальные или полимерные коробчатые магазины на 30 патронов, комплекты для чистки, оружейное масло, стропы для крепления оружия и руководства на английском языке.

В заявке также указано, что требованиям командования соответствуют российские (АК-74), немецкие (MPi AK74) и румынские автоматы (md.86). Болгарские AR-SF и польские Tantal не подходят.