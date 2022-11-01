США направят в Австралию способные нести ядерное оружие бомбардировщики

США направят в Австралию шесть способных нести ядерное оружие бомбардировщиков B-52, сообщил Reuters. Вашингтон финансирует строительство гавани для них на севере страны, сообщили в австралийском Минобороны

Бомбардировщик B-52 (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

США на фоне напряженных отношений с Китаем планируют разместить до шести бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, на авиабазе в Северной Австралии, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Представитель Минобороны Австралии заявил The Wall Street Journal, что США финансируют строительство стоянки для самолетов рядом с городом Кэтрин, которая сможет вместить до шести таких бомбардировщиков.

Новая стоянка может быть использована и для других самолетов и расширит возможности армии Австралии для совместного обучения с союзниками, отметили в Минобороны. По данным источника Financial Times, США перебросят B-52 на базу Тиндал (находится примерно в 320 км от города Дарвин), использовавшуюся ВВС Австралии для коротких миссий.

Представитель Пентагона Мартин Майнерс сообщил, что Вашингтон и Канберра «привержены развитию альянса, чтобы эффективно реагировать на стратегическую обстановку». «Альянс США и Австралии является краеугольным камнем внешней политики США и политики безопасности», — приводят его слова WSJ.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя возможное размещение B-52 на севере Австралии, заявил, что это приведет к эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подорвет мир и стабильность, а также может спровоцировать гонку вооружений. Сотрудничество между соседними странами не должно быть направлено против третьей стороны, указал дипломат.

Модернизация авиабазы Тиндал — один из результатов договоренностей США и Австралии об усилении военного сотрудничества. В прошлом году они, в частности, договорились о ротации на территории Австралии американских самолетов всех типов для обучения пилотов и совместных учений. Совместно с Великобританией США и Австралия создали оборонный альянс, получивший название Aukus, в рамках которого Канберре будет оказана помощь при разработке и строительстве атомных подводных лодок.

Власти США не уточнили, когда B-52 могут прибыть в Австралию, но сообщили, что это авиаподразделение может перемещаться по региону, как это происходит с американскими морскими пехотинцами, которые сейчас дислоцируются на севере страны, указывает издание. Ранее B-52 уже участвовали в учениях на территории Австралии, это подтверждали и Вашингтон, и Канберра.

В конце октября Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны-2022. В ней Китай назван стратегическим конкурентом и наиболее серьезным вызовом для национальной безопасности США. «КНР стремится подорвать союзы и партнерства США в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и использовать свои растущие возможности, в том числе экономическое влияние и растущую мощь Народно-освободительной армии, чтобы принуждать своих соседей и угрожать их интересам», — отмечается в документе.