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Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года

Мосгордума приняла бюджет столицы, 54% расходов направят на социальные программы
Фото: Harry Engels / Getty Images
Фото: Harry Engels / Getty Images

Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Москвы на ближайшие три года, сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

«Принят бюджет Москвы на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. Самое главное — сохранены его основополагающие составляющие: он остается программным, социальным и инвестиционным», — заявил он.

В 2023 году расходы столичного бюджета запланированы на уровне 4,183 трлн руб., в 2024-м — 4,265 трлн руб., а в 2025-м — 4,393 трлн руб., уточнила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Она отметила, что почти 90% расходной части бюджета придется на реализацию 13 городских программ в следующем году, составив 3,7 трлн руб.

Так, меры социальной поддержки москвичей в 2023 году обойдутся в 591,5 млрд руб. В частности, с 1 января будут проиндексированы социальные выплаты семьям с детьми, пожилым и инвалидам на 10%.

Более половины (54%) расходов бюджета Москвы в 2023 году направят на социальные программы «Здравоохранение», «Социальная поддержка», «Образование», «Физическая культура и спорт», «Культура», сообщил Шапошников.

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«По адресной инвестиционной программе в 2023–2025 годах намечено построить и ввести в эксплуатацию свыше 750 городских объектов разного назначения с учетом возведения новостроек по реновации», — уточнил он.

Доходы города в 2023 году, согласно бюджету, увеличатся на 5,7%, а в 2024–2025 годах — на 8%. Рост доходов в 2023–2025 годах планируется обеспечить за счет увеличения инвестиций до 7,2–7,9% в год. Среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) составит 2,8–3,3%.

В середине августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил РБК, что в 2022 году экономика Москвы сократится на 3–4% вместо ожидаемого ранее роста на 3%. Спад прогнозируется в автомобилестроении и металлургии. Выпадающие доходы бюджета столицы составят около 5%. Экономика Москвы, по мнению Ефимова, вернется к росту в 2023 году.

Теги
Мосгордума бюджет Москвы Алексей Шапошников Москва реновация
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