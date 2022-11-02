В Якутии села не смогли проголосовать за интернет из-за отсутствия сети

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Жители некоторых отдаленных сел Якутии не могут участвовать в онлайн-голосовании от Минцифры по приоритетному подключению интернета в 2023 году из-за его отсутствия. Об этом во время парламентской сессии государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии заявила депутат Елена Голомарева, передает Sakhaday.

«Люди из маленьких деревень пишут, что это издевательство какое-то. Пишут, как голосовать за интернет без интернета, говорят, чтобы голосовать, надо иметь интернет», — сказала депутат.

Она привела в пример поселок Нижнеянск (расположен в Усть-Янском улусе за полярным кругом, население на 2021 год — 218 человек), который, по ее словам, не сможет участвовать в проекте. Проголосовать можно либо на портале госуслуг, либо по почте, однако в селе ее тоже нет.

Голосование по выбору малых населенных пунктов (с населением от 100 до 500 человек) для приоритетного подключения к интернету в 2023 году началось 27 октября. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября, а письма с кандидатурами будут приниматься до 26 ноября. В Якутии по проекту проголосовали 7192 человека.

По итогам всероссийского голосования к 4G подключат 1800 малочисленных населенных пунктов по всей России, сообщало Минцифры.

25 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что 85% домохозяйств в России имеют возможность подключить широкополосный доступ в интернет. Этот показатель на 10% больше 2021 года.

