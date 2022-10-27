Началось голосование по приоритетному подключению к интернету поселков

Фото: Денис Синяков для РБК

Министерство цифровизации открыло голосование по выбору малых населенных пунктов (с населением от 100 до 500 человек) для приоритетного подключения к интернету в 2023 году, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к 4G», — сообщает Минцифры.

Граждане могут отдать голос только за населенный пункт из того региона, где прописаны. Так они получают возможность проголосовать за поселок, где живут родственники. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Голосование доступно на портале «Госуслуги» или по почте. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября, а письма с кандидатурами будут приниматься до 26 ноября.

В июле 2021 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала исследование за 2020 год, в котором сообщила о том, что домашнего доступа к интернету нет в 28,6% российских домохозяйств. И большинство из них не могут его установить из-за отсутствия средств или по другим причинам. В то же время по итогам 2021 года ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 млн человек, что составляет более 80% населения страны, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

25 октября Чернышенко заявил, что 85% домохозяйств в России имеют возможность подключить широкополосный доступ в интернет. Он отметил, что Россия занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета в 2022 году среди 117 стран.