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Великобритания расширила запрет на импорт золота из России

Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России: теперь в страну запрещен ввоз изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах. Документ опубликован на сайте правительства.

«Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из России», — говорится в сообщении.

Также Великобритания запретила импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением их ввоза и вывоза для личного пользования.

Сам запрет на импорт российского золота в Великобританию вступил в силу 21 июля. Также был ограничен импорт угля, нефти и сжиженного природного газа.

Великобритания после того, как Россия признала ДНР и ЛНР и начала военную спецоперацию на Украине, неоднократно ужесточала санкции против Москвы. Под ограничительные меры попали представители высшего руководства — президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, 386 депутатов Госдумы, руководители крупных компаний, в том числе главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, а также некоторые предприниматели, среди которых Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан, Владимир Потанин. Санкции коснулись и таких организаций, как Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, «Аэрофлот» и «Ростех».

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