В Дании у 214 человек выявили мутировавший у норок коронавирус

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У 214 человек в Дании обнаружили коронавирус, мутировавший у датских норок. Об этом сообщает датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

«В Дании варианты вируса норок были обнаружены у 214 человек из 5102 образцов, которые были проанализированы с 8 июня по 18 октября. Это период, в течение которого среди норок произошла вспышка SARS-CoV-2», — сообщили в институте.

Накануне правительство Дании приняло решение убить всех норок, обитающих на зверофермах страны. Как передает «Би-би-си», в стране могут убить до 17 млн зверей.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в Дании с начала пандемии выявлено 51 753 случая заражения коронавирусом. Умерли 733 человека.