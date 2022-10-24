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ФСБ сообщила о подготовке теракта сторонниками ИГ в Пятигорске

ФСБ: сторонники ИГ готовили теракт в отделении полиции в Пятигорске, его предотвратили
В Пятигорске предотвратили теракт, который готовила запрещенная в России террористическая организация. По данным ФСБ, теракт планировали совершить в городском отделе полиции

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Сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) готовили теракт на территории отделения полиции в Пятигорске, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ (есть у РБК). Теракт удалось предотвратить.

«В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

В ячейку ИГ входили граждане республик Центрально-Азиатского региона, которых задержали при подготовке к реализации теракта. «Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции», — уточнили в ФСБ.

У подозреваемых провели обыски, во время которых были найдены и изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления взрывного устройства, схемы сборки. Нашли также символику запрещенной организации и средства конспиративной связи, на которых обнаружена переписка с активными участниками террористической организации «изобличающая их преступные намерения», говорится в сообщении ФСБ. Кроме того, задержанные дали признательные показания.

На видео, которое распространила спецслужба, двое задержанных говорят о том, что им дали задание приобрести компоненты для изготовления взрывных устройств. Один из задержанных также сообщает, что устройство должно было применяться в отделе полиции Пятигорска.

Следствие открыло дело по статье «Приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), правоохранительные органы также продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

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Позднее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в «Телеграме», что при обыске у задержанных нашли 30 взрывных устройств, в том числе «большое количество» ручных гранат РГД-5 и Ф-1. «Вместе с этим изъяты более 80 кг поражающих элементов (два ведра болтов и гаек), а также центнеры селитры», — написал Ворошилов.

В начале октября ФСБ сообщила о задержании членов законспирированной ячейки ФСБ в Ставрополе.

По данным спецслужбы, задержанные «по указанию зарубежных эмиссаров» готовили теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. У них изъяли «компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, и средства конспиративной связи».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту). Фигуранты дали признательные показания, добавили в ФСБ.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ФСБ Пятигорск теракт
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