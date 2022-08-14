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«Калашников» показал cерийную версию нового беспилотника ZALA 421-24

Фото:Инна Сидоркова / РБК Фото:Инна Сидоркова / РБК Фото:Инна Сидоркова / РБК

На международном авиационно-космическом салоне ZALA Aero (входит в ГК «Калашников») впервые показали серийный образец беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24.

Беспилотник способен оставаться незаметным благодаря малой акустической и визуальной заметности. Управляется за счет ручного контролера, в том числе из транспортного средства.

Габариты составляют 540х540х190, может летать более 30 минут на высоте до 1500 м. Скорость развивает до 30 км/ч, дальность связи — более 3,5 км.

ZALA 421 24 российского производства устойчив в работе в условиях подавления средствами РЭБ, сказал РБК представитель компании ZALA aero. По его словам, беспилотник уже прошел испытания.

Материал дополняется

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Теги
Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Елена Чернышова
«Калашников» беспилотник
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