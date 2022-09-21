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Военная операция на Украине ,  
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В «Калашникове» сообщили о доработке автомата после применения на Украине

Президент концерна «Калашников» Лушников: АК-12 доработали после применения на Украине

Автомат АК-12 доработали после применения в боевых действиях на Украине, сообщил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников, передает «РИА Новости».

Он отметил, что прошло уже несколько совещаний по эксплуатации АК-12, на которых выдвигались предложения по усовершенствованию оружия после его применения на Украине. В частности, высказывались идеи исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

«Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата», — сказал Лушников, подчеркнув, что «АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий».

АК-12 — автомат калибра 5,45 мм. На него можно ставить магазины от предыдущих моделей соответствующих калибров, сообщил производитель. Предохранитель-переводчик на этих автоматах имеет четыре положения: помимо блокировки огня это стрельба длинными очередями, очередь из двух выстрелов и одиночный выстрел. Он оснащен планкой Пикаттини — рельсовым креплением для прицелов и других принадлежностей. Этот автомат российская армия приняла на вооружение в январе 2018 года.

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Теги
«Калашников» автомат
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