В Совете Федерации установили флаги Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР

Флаги новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей установили в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Солдаты роты почетного караула установили флаги на первом этаже здания Совета Федерации.

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Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября. В этот день президент Владимир Путин и врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о присоединении этих территорий к России на правах новых субъектов. 5 сентября Путин подписал законы о ратификации этих договоров.

Регионы вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% участников голосования, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.