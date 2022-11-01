Маркл заявила, что принц Гарри не знал ответы для гражданства Британии
Экзамен на получение британского гражданства настолько трудный, что даже принц Гарри не смог ответить на некоторые вопросы, заявила Меган Маркл в новом эпизоде подкаста «Архетипы», сообщает Mirror.
«Экзамен на гражданство очень сложный. Я готовилась к нему и, помню, причитала: «Боже мой». Я спрашивала у мужа: «Ты это знал? Ты это знал?» И он сказал: «Я понятия не имел», — описала Маркл свою подготовку к получению гражданства.
Mirror отмечает, что актриса не единственная, кому экзаменационные вопросы показались сложными: в 2012 году Дэвид Кэмерон, будучи премьер-министром Великобритании, провалил тест на гражданство, который он проходил в ходе телешоу.
Тест на гражданство Великобритании — 45-минутный письменный тест из 24 вопросов о британских традициях и обычаях. Необходимо ответить правильно не менее чем на 75% вопросов.
Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2018 года. Перед этим королева Великобритании Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского. После венчания Меган Маркл также получила право на титул.
Как ранее писала The Times, актриса в тот момент находилась в Британии по визе. Кенсингтонский дворец сообщал, что Маркл планировала после замужества сохранить американский паспорт и подать заявление на получение британского подданства. Однако получать гражданство Маркл пришлось бы на общих основаниях. После выполнения критериев касательно срока нахождения в Великобритании (не более 270 дней за пределами страны на протяжении трех лет) ей нужно было бы пройти тест с вопросами о жизни в Великобритании, отмечала Би-би-си.
В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий и переехали в США. The Telegraph писала, что после переезда Меган Маркл отказалась от планов получить британское гражданство.