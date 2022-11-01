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Маркл заявила, что принц Гарри не знал ответы для гражданства Британии

Меган Маркл: ответы на тест для гражданства Британии не знал даже принц Гарри
Принц Гарри
Принц Гарри (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Экзамен на получение британского гражданства настолько трудный, что даже принц Гарри не смог ответить на некоторые вопросы, заявила Меган Маркл в новом эпизоде подкаста «Архетипы», сообщает Mirror.

«Экзамен на гражданство очень сложный. Я готовилась к нему и, помню, причитала: «Боже мой». Я спрашивала у мужа: «Ты это знал? Ты это знал?» И он сказал: «Я понятия не имел», — описала Маркл свою подготовку к получению гражданства.

Mirror отмечает, что актриса не единственная, кому экзаменационные вопросы показались сложными: в 2012 году Дэвид Кэмерон, будучи премьер-министром Великобритании, провалил тест на гражданство, который он проходил в ходе телешоу.

Тест на гражданство Великобритании — 45-минутный письменный тест из 24 вопросов о британских традициях и обычаях. Необходимо ответить правильно не менее чем на 75% вопросов.

Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2018 года. Перед этим королева Великобритании Елизавета II пожаловала своему внуку  титул герцога Сассекского. После венчания Меган Маркл также получила право на титул.

Как ранее писала The Times, актриса в тот момент находилась в Британии по визе. Кенсингтонский дворец сообщал, что Маркл планировала после замужества сохранить американский паспорт и подать заявление на получение британского подданства. Однако получать гражданство Маркл пришлось бы на общих основаниях. После выполнения критериев касательно срока нахождения в Великобритании (не более 270 дней за пределами страны на протяжении трех лет) ей нужно было бы пройти тест с вопросами о жизни в Великобритании, отмечала Би-би-си.

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В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий и переехали в США. The Telegraph писала, что после переезда Меган Маркл отказалась от планов получить британское гражданство.
 

Теги
Меган Маркл гражданство Великобритания принц Гарри королевская семья
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