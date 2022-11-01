Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:25
СПБ Биржа прекратит торги бумагами Twitter с 3 ноября Инвестиции, 14:21
Песков назвал «обезличенным» обращение «совета блогеров» насчет Facebook Технологии и медиа, 14:19
ЦБ зафиксировал рост выдачи ипотеки на 12% за месяц Недвижимость, 14:17
Рублев выиграл первый матч на «Мастерсе» в Париже Спорт, 14:13
Останутся ли бумаги «Магнита», X5, «Ленты» и «Окея» защитным активом Pro, 14:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 14:09
Сербия привела армию в боевую готовность из-за новых требований Косово Политика, 14:09
Комплексный подход: как облегчить отказ от курения Новая экономика, 14:06
В мэрии сообщили о ходе строительства флагмана инновационного центра МГУ Город, 13:50
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 13:46
Песков заявил, что точка в частичной мобилизации поставлена и без указа Политика, 13:45
Кремль ответил на решение Тинькова и Сторонского выйти из гражданства Бизнес, 13:45
Технологии и медиа ,  
0 

Песков назвал «обезличенным» обращение «совета блогеров» насчет Facebook

Кремль: обращение несуществующего совета блогеров при Совфеде не рассматривается

Обращение от несуществующего «совета блогеров» при Совете Федерации о разблокировке Facebook и Instagram (принадлежат запрещенной и признанной экстремистской компании Meta) не рассматривается, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как можно относиться к инициативе того, чего не существует? Это первое. Я не совсем владею информацией, какая это секция — не секция. Но исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет. Потому что, скорее, это обезличенное обращение, которое не рассматривается», — сказал он.

1 ноября «Ведомости» написали, что «совет блогеров» при Совфеде обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о разблокировке Facebook и Instagram (доступ к ним закрыт с марта этого года). Газета писала об этом со ссылкой на Валерию Рытвину, которая представилась координатором совета блогеров при Совете Федерации.

В Совете Федерации позже заявили, что Рытвина всего лишь координатор секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете по науке, образованию и культуре, а «совета блогеров» не существует. Позицию эксперта в верхней палате парламента назвали неофициальной, Рытвину вывели из состава экспертов.

Теги
Дмитрий Песков Совет Федерации Facebook Instagram
Материалы по теме
Совфед опроверг наличие совета блогеров, просившего разрешить Facebook
Политика
Чиков сообщил о предостережениях от прокуратуры за посты в Facebook
Политика
На Восточном экономическом форуме Instagram и Twitter заработали без VPN
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter