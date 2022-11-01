Песков назвал «обезличенным» обращение «совета блогеров» насчет Facebook

Обращение от несуществующего «совета блогеров» при Совете Федерации о разблокировке Facebook и Instagram (принадлежат запрещенной и признанной экстремистской компании Meta) не рассматривается, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как можно относиться к инициативе того, чего не существует? Это первое. Я не совсем владею информацией, какая это секция — не секция. Но исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет. Потому что, скорее, это обезличенное обращение, которое не рассматривается», — сказал он.

1 ноября «Ведомости» написали, что «совет блогеров» при Совфеде обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о разблокировке Facebook и Instagram (доступ к ним закрыт с марта этого года). Газета писала об этом со ссылкой на Валерию Рытвину, которая представилась координатором совета блогеров при Совете Федерации.

В Совете Федерации позже заявили, что Рытвина всего лишь координатор секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете по науке, образованию и культуре, а «совета блогеров» не существует. Позицию эксперта в верхней палате парламента назвали неофициальной, Рытвину вывели из состава экспертов.