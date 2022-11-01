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Бывшим летчикам и шахтерам пересчитали пенсию

Работникам угольной промышленности и гражданской авиации пересчитали выплаты к пенсии
Фото: Александр Колбасов / ТАСС
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

У некоторых работников угольной промышленности и гражданской авиации с 1 ноября пересчитали размер выплат. Доплаты к пенсиям и их перерасчет у данных категорий граждан пенсий регулируется двумя законами о дополнительном социальном обеспечении (ФЗ № 155 — для летчиков и ФЗ № 84 для шахтеров).

Изменения коснулись пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.

Доплата действует бессрочно и добавляется к каждой пенсии. Только при прекращении или приостановлении выплаты пенсии прекращается или приостанавливается выплата доплаты к пенсии. При представлении дополнительных документов о стаже и среднемесячном заработке, которые включены в формулу по расчету доплат и дают право на установление доплаты в более высоком размере, производится перерасчет.

Перерасчет и возобновление доплат к пенсии происходит с 1 мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля.

Размер доплат зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, поступивших в бюджет Пенсионного фонда от работодателей. Сведения подтверждаются по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета (СЗВ-ДСО). Претенденты на доплату должны прекратить работу по специальности, которая дает право на дополнительные отчисления. Среди летчиков доплату могут получать те, кто имеет выслугу не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Размер выплат в среднем составляет 4,7 тыс. и 21,2 тыс. руб. в месяц для шахтеров и авиаторов соответственно, сообщал пенсионный фонд. Доплата пересчитывается по итогам каждого квартала в большую или меньшую сторону с учетом взносов от организаций, использующих труд шахтеров и летчиков.

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Получение доплаты производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР.

По данным на октябрь 2022 года, такую прибавку к пенсии получают 36 тыс. угольщиков и 49 тыс. авиаторов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам, 11 июня. Закон был направлен на оптимизацию взаимодействия государственных и муниципальных архивов с территориальными органами Пенсионного фонда России (ПФР) по обмену в электронном виде необходимой информацией.

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% страховых пенсий неработающих пенсионеров. Благодаря этому размер выплат в среднем по стране выросло до 19 360 руб., решение коснулось около 35 млн человек.

Ранее россияне назвали, какой доход им нужен для комфортной жизни в пенсионном возрасте. Согласно опросу сервиса по подбору вакансий «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка («СберНПФ»), 47% россиян хотят получать от 50 тыс. до 100 тыс. руб. на пенсии.

Теги
Пенсия шахтер летчик
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