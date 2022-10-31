Сбившего ребенка депутата «Единой России» арестовали на 11 суток
Мировой судья назначил депутату «Единой России» из Татарского района Новосибирской области Сергею Мамонтову 11 суток административного ареста по делу об оставлении места аварии (ч. 2 ст. 12.27 КоАП), сообщила прокуратура.
В сообщении ведомства не указано имя виновного, ранее его называла руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. Депутат признал вину в совершении административного правонарушения. «Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщили в ведомстве.
Дело в отношении Мамонтова завели после аварии, которая произошла вечером 30 октября. По версии следствия, депутат на Toyota RAV4 во дворе многоквартирного дома в Татарске сбил шестилетнего мальчика, не оказал ему первую помощь и скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали, а машину объявили в розыск. Впоследствии водитель явился с повинной, экспертиза показала, что он был трезв. На него составили протокол.
Кроме административного против Мамонтова возбудили и уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности; максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до одного года). Швец после этого сообщила, что Мамонтова намерены исключить из «Единой России» «с позором».