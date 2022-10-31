Сбившего ребенка депутата «Единой России» арестовали на 11 суток

Депутату назначили 11 суток ареста по административной статье из-за того, что он покинул место аварии. Также против него завели уголовное дело об оставлении в опасности

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Мировой судья назначил депутату «Единой России» из Татарского района Новосибирской области Сергею Мамонтову 11 суток административного ареста по делу об оставлении места аварии (ч. 2 ст. 12.27 КоАП), сообщила прокуратура.

В сообщении ведомства не указано имя виновного, ранее его называла руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. Депутат признал вину в совершении административного правонарушения. «Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило», — сообщили в ведомстве.

Дело в отношении Мамонтова завели после аварии, которая произошла вечером 30 октября. По версии следствия, депутат на Toyota RAV4 во дворе многоквартирного дома в Татарске сбил шестилетнего мальчика, не оказал ему первую помощь и скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали, а машину объявили в розыск. Впоследствии водитель явился с повинной, экспертиза показала, что он был трезв. На него составили протокол.

Кроме административного против Мамонтова возбудили и уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности; максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до одного года). Швец после этого сообщила, что Мамонтова намерены исключить из «Единой России» «с позором».