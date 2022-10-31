Песков заявил, что Россия никогда не станет чьим-то вассалом

Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы, а те, кто раньше управлял миром, уже начали терять свою власть. Об этом в программе «Москва.Кремль.Путин» заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы. Те, кто рулил миром до сих пор, они начали терять свою власть», — сказал он.

Песков добавил, что при этом влияние на Европу, Японию, Австралию и другие страны все еще сохраняется, и это большая сила, но и ее начали терять.

«Они начали ее терять, и они будут ее терять как раз в течение вот этого самого непредсказуемого десятилетия. А на встречу им будет двигаться другая половина мирового ВВП, которая эту силу будет приобретать. И вот здесь как раз произойдет и перераспределение силы, и перераспределение жизненных смыслов, и отход от вот этой однополярности, и переход к другому режиму сосуществования, тому, о котором говорил президент Владимир Путин», — отметил он.

Путин неоднократно говорил о формировании новых «центров силы» и становлении многополярного мира. Одним из самых заметных выступлений на эту тему, вызвавших резонанс, стала его речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

13 октября на форуме в Астане он подчеркнул, что Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права, и вместе со странами Азии делает все для ее формирования. Тогда же он заявил, что нужно пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, поскольку нынешняя позволяет «так называемому золотому миллиарду в значительной степени жить за чужой счет». Первым шагом для этого может стать более активное использование национальных валют, полагает российский лидер.

27 октября, выступая на форуме «Валдай», президент упрекнул Запад в навязывании своих ценностей и расширении рынков сбыта за счет других стран. Путин отметил, что за последние 50 лет расистское и неоколониальное поведение Запада приобрело «уродливые формы». «Особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — добавил он.