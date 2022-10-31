UK Defence Journal: в Европу прибудет авианосная ударная группа во главе с USS Gerald Ford

В Британии сообщили о прибытии авианосной группы из США

Авианосная группа из США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence Journal.

Авианосцы с вертолетными и самолетными эскадрильями на борту зайдут военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде. Издание со ссылкой на ВМС США пишет, что в ударную группу входят семь подразделений помимо Gerald Ford.

В развертывании участвуют две вертолетные эскадрильи, четыре эскадрильи ударных истребителей и еще три группы. Группировка совместно с вооруженными силами нескольких союзников по НАТО примет участие в учениях, включая морской удар большой дальности, противовоздушную оборону, борьбу с подводными войнами и распределенные морские операции.

В пресс-службе Второго флота ВМС США 28 октября сообщили о прибытии Gerald Ford в порт Галифакс в Канаде. «Этот визит американского авианосца в Галифакс стал первым за пять лет», — пишет пресс-служба в «Твиттере».

Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. Он участвовал в учениях по обороне и сдерживанию НАТО Neptune Strike в Средиземном море, которые проходили с 14 по 28 октября.

Ранее контр-адмирал Деннис Велес, командир ударной группировки Gerald Ford, заявил, что команда в случае необходимости готова к боевым действиям, чтобы вернуть стабильность в европейский регион.

С 15 по 30 октября НАТО проводило учения по ядерному сдерживанию, в которых принимали участие военно-воздушные силы 14 стран — членов альянса. Они проходили над Бельгией, Великобританией и Северным морем, в маневрах задействовали до 60 самолетов.