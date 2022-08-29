Британский авианосец сломался по пути в США

Крупнейший из двух авианосцев британского королевского флота, HMS Prince of Wales, столкнулся с «возникшей механической проблемой» по пути в США, происшествие изучается, сообщил представитель военно-морских сил, передает Sky News.

Телеканал указал, что авианосец стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов и водоизмещением в 65 тыс. т, который начал полностью функционировать только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт в проливе Ла-Манш, пока проводится расследование.

UK Defence Journal со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании пишет о повреждении гребного вала правого борта. Отмечается, что ранее старт авианосца был отложен из-за технических неполадок.

Военный корабль вышел из Портсмута в субботу, 27 августа, с тем, что было описано Королевским военно-морским флотом как миссия по «формированию будущего операций малозаметных реактивных самолетов и беспилотных летательных аппаратов у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне».

Судно должно было посетить в Нью-Йорк, канадский Галифакс и Карибский бассейн, а с его палубы должны были стартовать скоростные реактивные самолеты F-35, а также беспилотники.