МИД выразил надежду на движение Еревана и Баку к мирному договору

МИД России заявил, что надеется на продвижение к мирному договору между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия рассчитывает на продвижение Армении и Азербайджана к мирному договору во время трехстороннего саммита в Сочи, заявил журналистам заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко.

Он указал, что проблем еще немало и они будут проговариваться на встрече 31 октября. «Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться по пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», — сказал Руденко (цитата по ТАСС).

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности подписания мирного договора до конца года, замглавы МИДа сказал, что «все может в этой жизни случиться». Он также заявил, что, вероятно, у Пашиняна были основания так говорить.

Трехстороннюю встречу российского президента Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна 26 октября анонсировал спикер парламента Армении Ален Симонян. Позже это подтвердили в пресс-службе Кремля. Там сообщили, что Путин проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном по отдельности.

Пашинян накануне заявлял, что готов на саммите в Сочи подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до 20 лет. Они находятся там в рамках соглашения, которое Москва, Ереван и Баку заключили осенью 2020 года. Последнее серьезное обострение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в сентябре.