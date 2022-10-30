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Минобороны наградило заметившего дрон ВСУ при атаке в Севастополе матроса

Минобороны наградило матроса Жильцова, заметившего дрон ВСУ при атаке на Черноморский флот
Артём Жильцов
Артём Жильцов (Фото: Минобороны РФ)

Матрос Черноморского флота Артем Жильцов получил государственную награду за то, что первым обнаружил украинский дрон, шедший в гавань по Севастопольской бухте 29 октября, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Жильцов служит радиотелеграфистом боевой части связи сторожевого корабля «Ладный». В ночь на 29 октября он выполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения.

«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта», — говорится в сообщении.

29 октября украинские дроны — воздушные и морские — атаковали суда Черноморского флота и гражданские корабли, которые участвовали «в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках зерновой сделки», сообщали в Минобороны. После этого Россия решила приостановить свое участие в этом соглашении.

По данным ведомства, организовать атаку украинским военным помогли британские специалисты. Позднее Минобороны, подняв уничтоженные беспилотники, также заявило о наличии в них навигационных модулей канадского производства. Восстановив данные с них, российские военные установили, что дроны вышли из района Одессы и часть пути прошли по «зерновому коридору».

В ходе атаки получили повреждения морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение.

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