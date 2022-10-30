Байден перепутал количество штатов в США

Президент США Джо Байден во время выступления в Пенсильвании 27 октября заявил, что представители Демократической партии, в которой он состоит, в 2018 году объехали 54 американских штата в рамках кампании по защите закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare). Об этом сообщает Fox News.

В состав США входят 50 штатов и федеральный округ Колумбия, где находится Вашингтон.Также страна контролирует некоторые островные территории, в том числе Виргинские острова, Гуам, Пуэрто-Рико, Америанское Самоа и другие. Экс-президент США Барак Обама в 2008 также оговорился и заявил, что побывал в 57 штатах.

Байден связал победу Демократической партии на выборах в конгресс 2018 года с этой поездкой. Он заявил, что республиканцы, если они одержат победу на ноябрьских выборах в парламент, вновь попытаются отменить Obamacare.

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США (нижнюю и верхнюю палаты парламента) запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Согласно последним прогнозам от The Wall Street Journal (по состоянию на 27 октября), по итогам выборов в палате представителей может оказаться 200 республиканцев и 178 демократов, в сенате — 46 республиканцев и 46 демократов.

Медицинскую реформу, известную как Obamacare, провел предшественник Дональда Трампа на посту президента Барак Обама. Принятый им закон обязывал американских граждан покупать медицинскую страховку под угрозой штрафа. Также экс-президент повысил налоги на здравоохранение и расширил страховку для малоимущих. Предполагалось, что реформа приведет к снижению страховых взносов, но этого не случилось. Реформу провели в 2010 году.

Трамп во время предвыборной кампании критиковал реформу и заявлял, что планирует отменить программу. В январе 2017 года, после избрания президентом, он подписал указ, предписывающий госучреждениям «снизить бремя регулирования» в ожидании реформирования Obamacare.

Сенат США в 2017 году рассмотрел два предложения по реформе здравоохранения: первое — об отмене Obamacare и замене ее другой программой, второе — о постепенной отмене положений программы в течение двух лет. Однако республиканцам не удалось отменить реформу, так как сенат проголосовал против.

Тогда Трамп подписал указ, ослабляющий действие положений Obamacare. Он разрешил покупать облегченные страховки по меньшей стоимости без некоторых услуг.