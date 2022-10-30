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Байден перепутал количество штатов в США

Президент США Джо Байден во время выступления в Пенсильвании 27 октября заявил, что представители Демократической партии, в которой он состоит, в 2018 году объехали 54 американских штата в рамках кампании по защите закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare). Об этом сообщает Fox News.

В состав США входят 50 штатов и федеральный округ Колумбия, где находится Вашингтон.Также страна контролирует некоторые островные территории, в том числе Виргинские острова, Гуам, Пуэрто-Рико, Америанское Самоа и другие.

Экс-президент США Барак Обама в 2008 также оговорился и заявил, что побывал в 57 штатах.

Байден связал победу Демократической партии на выборах в конгресс 2018 года с этой поездкой. Он заявил, что республиканцы, если они одержат победу на ноябрьских выборах в парламент, вновь попытаются отменить Obamacare.

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США (нижнюю и верхнюю палаты парламента) запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США.

Согласно последним прогнозам от The Wall Street Journal (по состоянию на 27 октября), по итогам выборов в палате представителей может оказаться 200 республиканцев и 178 демократов, в сенате — 46 республиканцев и 46 демократов.

Медицинскую реформу, известную как Obamacare, провел предшественник Дональда Трампа на посту президента Барак Обама. Принятый им закон обязывал американских граждан покупать медицинскую страховку под угрозой штрафа. Также экс-президент повысил налоги на здравоохранение и расширил страховку для малоимущих. Предполагалось, что реформа приведет к снижению страховых взносов, но этого не случилось. Реформу провели в 2010 году.

Трамп во время предвыборной кампании критиковал реформу и заявлял, что планирует отменить программу. В январе 2017 года, после избрания президентом, он подписал указ, предписывающий госучреждениям «снизить бремя регулирования» в ожидании реформирования Obamacare.

Сенат США в 2017 году рассмотрел два предложения по реформе здравоохранения: первое — об отмене Obamacare и замене ее другой программой, второе — о постепенной отмене положений программы в течение двух лет. Однако республиканцам не удалось отменить реформу, так как сенат проголосовал против.

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Тогда Трамп подписал указ, ослабляющий действие положений Obamacare. Он разрешил покупать облегченные страховки по меньшей стоимости без некоторых услуг.

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