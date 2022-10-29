Псаки заявила о волнении демократов из-за прогнозов по выборам в конгресс

Демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в конгресс США, поскольку большинство опросов показывают, что избиратели могут сделать свой выбор в пользу республиканцев, заявила бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

«Демократы немного обеспокоены тем, что происходит прямо сейчас, за последнюю неделю или около того ситуация ухудшилась. <...> Люди боятся того, куда движется импульс в некоторых из этих случаев», — сказала Псаки (цитата по New York Post).

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США (нижнюю и верхнюю палаты парламента) запланированы на 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

Согласно последним прогнозам от The Wall Street Journal (по состоянию на 27 октября), по итогам выборов в палате представителей может оказаться 200 республиканцев и 178 демократов, в сенате — 46 республиканцев и 46 демократов.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что обеспокоен тем, что республиканцы в случае победы на выборах могут заблокировать дополнительную финансовую помощь Украине. Так он прокомментировал заявление лидера республиканской партии в палате представителей Кевина Маккарти, который заявил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно в дальнейшем оказывать помощь Украине в прежних объемах.

После этого глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил Financial Times, что на Украине «шокированы» заявлением Маккарти. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», — указал Арахамия.