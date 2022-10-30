Власти Сеула сообщили о 270 заявках от близких пропавших без вести после давки

Власти получили 270 заявок о пропавших без вести после давки в Сеуле

Жители Сеула подали около 270 заявлений о пропаже без вести родственников и близких после давки в центральном районе города Итхэвон, пишет агентство Yonhap со ссылкой на городские власти.

Такое число заявлений подали к 07:00 по местному времени (1:00 мск). Все поступившие заявления передают полиции.

Давка в сеульском районе Итхэвон началась около 22:20 по местному времени (16:20 мск) 29 октября. В результате погибли 149 человек, в том числе два иностранца, 76 получили ранения. Большинство погибших и пострадавших, по данным властей - молодые люди в возрасте до 30 лет.

В районе, где началась давка, проходило праздничное мероприятие по случаю Хэллоуина. Это было первое массовое гуляние без масок после отмены карантинных ограничений из-за COVID. Бары и пабы в Итхэвоне работают допоздна, большая часть из них находится в узких переулках, писал YTN. Этот фактор, по его данным, усугубил последствия давки.

По информации YTN, в тот вечер большая толпа собралась у бара, где, предположительно, видели местную знаменитость. Заведение расположено на крутом склоне, уточнял KBS. Все началось с того, что один человек из толпы упал, и за ним по инерции начали падать все остальные.

Соболезнования после произошедшего выразили президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Франции Джастин Трюдо, глава евродипломатии Жозеп Боррель.