Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Байден назвал возмутительным решение России приостановить зерновую сделку Политика, 04:14
Канада выпустит бонды для финансирования выплат пенсий украинцам Политика, 04:03
Власти получили 270 заявок о пропавших без вести после давки в Сеуле Общество, 03:41
NYT узнала о приказе Маска начать увольнения сотрудников Twitter Бизнес, 03:17
СМИ узнало о расследовании ГУР из-за украинской детали в иранском дроне Политика, 02:43
В финской электросетевой компании заявили об угрозе «смертей от холода» Политика, 02:06
СКЦ заявил об отсутствии соглашения по движению судов с зерном 30 октября Политика, 01:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Два иностранца погибли во время давки в центре Сеула Общество, 01:32
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 01:02
Рогов сообщил об обстреле села на границе с Украиной Политика, 00:41
Генпрокуратура заявила, что не требовала блокировки домена t.me Технологии и медиа, 00:25
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
Домен t.me пропал из реестра заблокированных Технологии и медиа, 00:04
Пентагон разместил заказ на закупку АК-74 Политика, 00:02
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Власти получили 270 заявок о пропавших без вести после давки в Сеуле

Власти Сеула сообщили о 270 заявках от близких пропавших без вести после давки

Жители Сеула подали около 270 заявлений о пропаже без вести родственников и близких после давки в центральном районе города Итхэвон, пишет агентство Yonhap со ссылкой на городские власти.

Такое число заявлений подали к 07:00 по местному времени (1:00 мск). Все поступившие заявления передают полиции.

Давка в сеульском районе Итхэвон началась около 22:20 по местному времени (16:20 мск) 29 октября. В результате погибли 149 человек, в  том числе два иностранца, 76 получили ранения. Большинство погибших и пострадавших, по данным властей - молодые люди в возрасте до 30 лет.

В районе, где началась давка, проходило праздничное мероприятие по случаю Хэллоуина. Это было первое массовое гуляние без масок после отмены карантинных ограничений из-за COVID. Бары и пабы в Итхэвоне работают допоздна, большая часть из них находится в узких переулках, писал YTN. Этот фактор, по его данным, усугубил последствия давки.

По информации YTN, в тот вечер большая толпа собралась у бара, где, предположительно, видели местную знаменитость. Заведение расположено на крутом склоне, уточнял KBS. Все началось с того, что один человек из толпы упал, и за ним по инерции начали падать все остальные.

Соболезнования после произошедшего выразили президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Франции Джастин Трюдо, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Читайте на РБК Pro
Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение
Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Теги
Сеул Южная Корея пропавшие без вести давка
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Два иностранца погибли во время давки в центре Сеула
Общество
Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149
Общество
Число погибших в давке на ярмарке в Сеуле превысило 100 человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter