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Два иностранца погибли во время давки в центре Сеула

Власти сообщили о двух иностранцах среди 149 погибших в давке в центре Сеула

Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Среди погибших в давке на мероприятии по случаю Хэллоуина в центре Сеула есть два иностранца, пишет агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Какое гражданство имели погибшие, не уточняется.

Всего, по последним данным, в давке погибли 149 человек, 150 получили ранения. Ранее сообщалось о 146 погибших. 76 пострадавших госпитализировали, 57 из них отделались легкими травмами, 19 получили серьезные повреждения. По данным властей, большинство погибших и пострадавших — молодые люди до 30 лет.

Давка, о которой идет речь, произошла вечером 29 октября в сеульском районе Итэвон с большим количеством ночных клубов и ресторанов, которые работают допоздна. Там проходило первое массовое празднование без масок после отмены карантинных ограничений.

Как утверждает телеканал YTN, давку усугубил тот факт, что пабы и бары в районе находятся в основном в узких переулках. В одном из них примерно в 22:20 по местному времени собралась большая толпа желающих увидеть местную знаменитость, якобы посетившую заведение. Имени знаменитости телеканал не привел. Когда кто-то в толпе упал, люди начали спотыкаться и падать друг на друга.Телеканал KBS уточняет, что заведение, около которого произошла давка, находится на возвышенности, к нему ведет крутой склон. По этой причине один из собравшихся мог упасть, за ним падать начали все остальные, передает KBS.

По данным обоих каналов, у части погибших остановилось сердце, им пытались оказать помощь на месте. В местной полиции исключили, что погибшие могли употребить наркотические вещества.

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Соболезнования после произошедшего выразили президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Франции Джастин Трюдо, глава евродипломатии Жозеп Боррель. Все политики, кроме Байдена, опубликовали сообщения в Twitter.

Теги
Сеул давка иностранцы Южная Корея
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