СКЦ заявил об отсутствии соглашения по движению судов с зерном 30 октября

Представители сторон в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле пока не достигли договоренности о движении судов по морскому гуманитарному коридору через Черное море 30 октября. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя ООН в СКЦ) Исмини Паллы.

«Совместное соглашение в СКЦ по движению входящих и выходящих судов 30 октября не достигнуто», — сказано в документе.

Накануне, 29 октября российское Минобороны сообщило о приостановке Россией участия в зерновой сделке. Ведомство объяснило такое решение атаками на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора». Атаки. по данным оборонного ведомства, в ночь на 29 октября произвела украинская сторона при помощи беспилотников. В результате были незначительно повреждены морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны.

После заявления Минобороны Россия уведомила ООН о приостановке участия в сделке и запросила заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда. Оно должно состояться 31 октября.

Международное соглашение о создании коридора через Черное море для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Взамен генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обязался способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, затрудненных из-за западных санкций. Срок действия сделки должен был истечь в ноябре.

Москва не раз подвергала критике исполнение сделки. Президент России Владимир Путин в начале сентября назвал ее«очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов, по его словам, отплыли с Украины в беднейшие страны.

При этом в ООН в середине октября привели данные, согласно которым из 8,3 млн т продовольствия, экспортированного с Украины в рамках зерновой сделки, в государства со средним и низким уровнем доходов отправили 49% грузов.

Гутерриш со своей стороны призывал продлить сделку. В Международном Комитете Красного Креста выразили надежду, что после выхода России из соглашения будет достигнута новая договоренность.