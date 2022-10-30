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СКЦ заявил об отсутствии соглашения по движению судов с зерном 30 октября

Представители сторон в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле пока не достигли договоренности о движении судов по морскому гуманитарному коридору через Черное море 30 октября. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя ООН в СКЦ) Исмини Паллы.

«Совместное соглашение в СКЦ по движению входящих и выходящих судов 30 октября не достигнуто», — сказано в документе.

Накануне, 29 октября российское Минобороны сообщило о приостановке Россией участия в зерновой сделке. Ведомство объяснило такое решение атаками на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора». Атаки. по данным оборонного ведомства, в ночь на 29 октября произвела украинская сторона при помощи беспилотников. В результате были незначительно повреждены морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны.

После заявления Минобороны Россия уведомила ООН о приостановке участия в сделке и запросила заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда. Оно должно состояться 31 октября.

Международное соглашение о создании коридора через Черное море для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Взамен генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обязался способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, затрудненных из-за западных санкций. Срок действия сделки должен был истечь в ноябре.

Москва не раз подвергала критике исполнение сделки. Президент России Владимир Путин в начале сентября назвал ее«очередным наглым обманом», так как только два из 87 судов, по его словам, отплыли с Украины в беднейшие страны.

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При этом в ООН в середине октября привели данные, согласно которым из 8,3 млн т продовольствия, экспортированного с Украины в рамках зерновой сделки, в государства со средним и низким уровнем доходов отправили 49% грузов.

Гутерриш со своей стороны призывал продлить сделку. В Международном Комитете Красного Креста выразили надежду, что после выхода России из соглашения будет достигнута новая договоренность.

Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.

Теги
зерно Черное море
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