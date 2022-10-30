Рогов сообщил об обстреле села на границе с Украиной

Украинские силы обстреляли село Ивановка Васильевского района Запорожской области. расположенное к востоку от подконтрольного российским войскам города Энергодар, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Населенный пункт, как и Энергодар (об ударах по городу вечером 29 октября сообщил мэр Александр Волга) обстреливали из «тяжелой артиллерии НАТОвского образца», написал Рогов. Под удар, кроме Ивановки, попали и другие пригороды Энергодара, пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Ущерб нанесли и технике коммунального предприятия «Проминь».

О погибших и пострадавших Рогов не сообщил.

Энергодар — город в северо-западной части Запорожской области Украины, расположен на левом берегу реки Днепр на побережье Каховского водохранилища. В черте города находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная энергостанция в Европе. Село Ивановка, как и Энергодар, находится на левом берегу Днепра на берегу Каховского водохранилища. Расстояние между ним и городом — около 8 км. На другом берегу реки, на расстоянии 12 км, начинается Днепропетровская область Украины.

Энергодар и село Ивановка находятся на территории Запорожской области, которая, по итогам референдумов конца сентября стала частью России. Северную часть Запорожской области вместе с областным центром — городом Запорожье — по состоянию на 28 октября контролировал Киев.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины с начала спецоперации. Энергодар из-за повреждений инфраструктуры регулярно остается без света и воды. Так, например, произошло после обстрела 8 октября, когда была повреждена местная ТЭС. 23 октября Рогов сообщил о трех ударах по гостинице и одном — по въезду в город.