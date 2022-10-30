Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Два иностранца погибли во время давки в центре Сеула Общество, 01:32
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 01:02
Рогов сообщил об обстреле села на границе с Украиной Политика, 00:41
Генпрокуратура заявила, что не требовала блокировки домена t.me Технологии и медиа, 00:25
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
Домен t.me пропал из реестра заблокированных Технологии и медиа, 00:04
Пентагон разместил заказ на закупку АК-74 Политика, 00:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Была хуже при Тутберидзе». Что говорят о прокате Трусовой на Гран-при Спорт, 00:00
Поветкин назвал непростым поединок Бивола против непобежденного боксера Спорт, 29 окт, 23:41
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 29 окт, 23:35
Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России Технологии и медиа, 29 окт, 23:35
Daily Mail узнала о взломе телефона Трасс связанными с Россией хакерами Политика, 29 окт, 23:16
Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену t.me Технологии и медиа, 29 окт, 22:54
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 29 окт, 22:46
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил об обстреле села на границе с Украиной

Украинские силы обстреляли село Ивановка Васильевского района Запорожской области. расположенное к востоку от подконтрольного российским войскам города Энергодар, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Населенный пункт, как и Энергодар (об ударах по городу вечером 29 октября сообщил мэр Александр Волга) обстреливали из «тяжелой артиллерии НАТОвского образца», написал Рогов. Под удар, кроме Ивановки, попали и другие пригороды Энергодара, пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Ущерб нанесли и технике коммунального предприятия «Проминь».

О погибших и пострадавших Рогов не сообщил.

Энергодар — город в северо-западной части Запорожской области Украины, расположен на левом берегу реки Днепр на побережье Каховского водохранилища. В черте города находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная энергостанция в Европе.

Село Ивановка, как и Энергодар, находится на левом берегу Днепра на берегу Каховского водохранилища. Расстояние между ним и городом — около 8 км. На другом берегу реки, на расстоянии 12 км, начинается Днепропетровская область Украины.

Энергодар и село Ивановка находятся на территории Запорожской области, которая, по итогам референдумов конца сентября стала частью России. Северную часть Запорожской области вместе с областным центром — городом Запорожье — по состоянию на 28 октября контролировал Киев.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины с начала спецоперации. Энергодар из-за повреждений инфраструктуры регулярно остается без света и воды. Так, например, произошло после обстрела 8 октября, когда была повреждена местная ТЭС. 23 октября Рогов сообщил о трех ударах по гостинице и одном — по въезду в город.

Теги
обстрел Запорожская область Украина Владимир Рогов Энергодар
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Херсоне сообщили об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ
Политика
В Энергодаре заявили о повреждении гражданского объекта после обстрелов
Политика
Мэр Шахтерска сообщил, что при пожаре из-за обстрела ВСУ пострадавших нет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter