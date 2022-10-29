В Волгограде от отравления арбузом скончался пятилетний мальчик

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В Волгограде пятилетний россиянин скончался после того, как поел купленный накануне арбуз. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«Следственным отделом по Кировскому району города Волгоград следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Арбуз был куплен 26 октября в овощной палатке напротив дома 84а по улице 64-й Армии города Волгограда. 27 октября, после употребления арбуза в пищу, 58-летний мужчина и его несовершеннолетние внуки почувствовали недомогание.

На следующий день дети были госпитализированы. Пятилетний ребенок скончался в больнице. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита. Вторая пострадавшая — 11-летняя девочка — находится в больнице. Угрозы ее жизни нет.

Следователи изъяли все арбузы из палатки. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

В середине августа отравились 24 ребенка в детском лагере «Юнга» во Владивостоке. СК завел дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Наказание по ней — от штрафа в размере 300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет. Следователи и представители Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли документы с данными по поставкам продуктов в лагерь и о санитарной безопасности, сделали смывы и пробы.