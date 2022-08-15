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Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Причиной отравления жильцов жилого дома на улице 40 лет Октября стало незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате. Об этом сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

«По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме», — говорится в сообщении.

На Юго-Востоке Москвы жители пожаловались на утечку неизвестного вещества
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

При осмотре квартиры пострадавших коммунальщики установили, что в ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. «Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», — уточнили в комплексе городского хозяйства.

Накануне, 14 августа, в ГУ МЧС столицы сообщили РБК, что жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на утечку неизвестного вещества. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что трое жильцов дома и несколько врачей отравились неизвестным веществом.

Позднее сотрудники полиции установили, что причиной отравления жильцов стало повышенное содержание в воздухе угарного газа.

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