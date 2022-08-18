СК завел дело из-за отравления 24 детей в лагере во Владивостоке

Из детского лагеря «Юнга» во Владивостоке 24 ребенка были госпитализированы с пищевым отравлением, по данном факту региональное управление СК России возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что несовершеннолетние отдыхали в детском лагере «Юнга», расположенном в бухте Лазурной города Владивостока. Ночью 17 августа 2022 года пострадавшие обратились в медицинский пункт детского лагеря с болью в области живота», — сказано в сообщении.

После этого детей направили в городскую клиническую больницу № 2, указали в прокуратуре, которая также проводит свою проверку. Всего число отдыхающих детей в лагере превышает 260.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Наказание по ней — от штрафа в размере 300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет.

Следователи и представители Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, изъяли документы с данными по поставкам продуктов в лагерь и о санитарной безопасности, сделали смывы и пробы.

В 2019-м в «Юнге» также отравились дети, тогда пострадали 28 отдыхающих. В том же году в Приморском крае 67 детей отравились в лагере «Юный рыбак». Местное агентство Deita.ru указывает, что «Юный рыбак» в итоге был закрыт, а «Юнга» все же продолжил свою деятельность.