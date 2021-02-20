«Союзмультфильм» назвал сроки выхода фильма про Чебурашку

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«Союзмультфильм» планирует выпустить полнометражный художественный фильм о Чебурашке к 1 января 2023 года. Об этом сообщили РБК в киностудии.

Студия будет заниматься разработкой фильма совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White. Предполагается, что главный персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий (motion capture и др.) и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

Также в пресс-службе «Союзмультфильма» рассказали, что сценарием занимаются авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо, а режиссером выступит Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). Ожидается, что съемки фильма начнутся в этом году.

Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащева сообщала РБК о планах «Союзмультфильма» вернуть права на использование персонажа Чебурашки, переданные Японии 16 лет назад. Она указывала, что между сторонами возникли разногласия по поводу срока действия договора и его условий. В «Союзмультфильме» считают соглашение недействительным. Однако, по словам Слащевой, текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в суде, должны проходить в этой стране, что потребует серьезных финансовых затрат.