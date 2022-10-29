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NASA показало второе фото «Столпов Творения» с телескопа «Джеймс Уэбб»

Фото: NASA
Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало новое фото «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб».

Туманность Орел находится на расстоянии около 6,5 тыс. световых лет от Земли в созвездии Змеи. Космическая туманность представляет собой скопление межзвездного газа и пыли, из которой рождаются новые звезды за счет объединения частиц.

«В этих плотных серо-голубых столпах активно формируется множество звезд. Когда в этих областях образуются сгустки газа и пыли достаточной массы, они начинают коллапсировать (быстро сжиматься) под собственным гравитационным притяжением, медленно нагреваться — и в итоге образовывать новые звезды», — говорится в сообщении на сайте, где опубликовано фото.

На фото можно увидеть два типа звезд. Красные звезды, которые расположены на концах самих пыльных столпов, образовались недавно, так как атмосфера вокруг них все еще окутана облаками пыли. Другие звезды показаны в синем цвете, это означает, что они «старше», так как «сбросили большую часть своего газа и пыли».

Первые снимки «Столпов Творения» были переданы телескопом «Хаббл» в 1995 году. Вторую серию снимков он прислал ученым в 2014 году. 19 октября 2022 года свою первую серию фото «Столпов Творения» передал телескоп «Джеймс Уэбб».

«Джеймс Уэбб» запустили в декабре 2021 года. Аппарат назвали в честь второго директора NASA, который руководил агентством с 1961 по 1968 год. В июле телескоп получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной. По описанию NASA, на снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723, оно «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки».

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