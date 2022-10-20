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NASA показало фото «Столпов Творения» с телескопа «Джеймс Уэбб»

Это третья серия снимков с 1995 года. «Столпы творения» входят в туманность Орел в созвездии Змеи и представляют собой скопление межзвездного газа и пыли
Фото: NASA
Фото: NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал новую серию снимков «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«[Снимки] помогут исследователям обновить свои модели звездообразования за счет более точного подсчета новых звезд, а также определить количество газа и пыли в [этом] районе», — сказали в NASA.

Туманность Орел находится на расстоянии около 6,5 тыс. световых лет от Земли в созвездии Змеи. Космическая туманность представляет собой скопление межзвездного газа и пыли, из которой рождаются новые звезды за счет объединения частиц.

Первые снимки «Столпов Творения» в 1995 году передал телескопом «Хаббл». Вторую серию снимков он прислал ученым в 2014 году.

«Джеймс Уэбб» запустили в декабре 2021 года. Аппарат назвали в честь второго директора NASA, который руководил агентством с 1961 по 1968 год.

Теги
NASA «Джеймс Уэбб» телескоп
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