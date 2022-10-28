Россия потребовала наказать обливших краской церковь в Швейцарии

Здание посольства России в Берне (Фото: switzerland.mid.ru)

Посольство России направило ноту протеста в МИД Швейцарии после того, как неизвестные в ночь с 27 на 28 октября облили краской вход в православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, передает пресс-служба российского диппредставительства в Берне.

«Посольство решительно осуждает данное проявление вандализма. Рассматриваем эти преступные действия как очередной ярко выраженный пример захлестнувшей Европу русофобии, которая, к сожалению, все отчетливее проявляется и в Швейцарии», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве потребовали расследовать происшествие и «принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных».

Вечером 10 октября восемь неизвестных забросали посольство России в берлинском районе Митте цветными воздушными шарами и бутылками с красной краской. Как сообщало издание Sueddeutsche.de, злоумышленники попали только в ворота и перила здания, никто не пострадал.

В российском МИДе обвинили власти Германии в том, что они не отреагировали должным образом на действия злоумышленников. В ответ на это посольство России направило в МИД Германии ноту протеста и предупредило, что игнорирование подобных происшествий может быть в дальнейшем воспринято как «сознательное недружественное решение».