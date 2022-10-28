Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 16:12
Кадыров рассказал о специальной военной операции «Возмездие» на Украине Политика, 23:40
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 23:27
Bloomberg узнал о выплате Twitter более $100 млн уволенным директорам Бизнес, 23:26
Россия потребовала наказать обливших краской церковь в Швейцарии Общество, 23:20
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 22:52
Маск анонсировал появление в «Твиттере» совета по цензуре Общество, 22:49
Плахотнюк решил вернуться в политику Политика, 22:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 22:37
Адвокат Собчак подтвердил, что ее не подозревали по делу о вымогательстве Общество, 22:25
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 22:23
СКА по буллитам обыграл московское «Динамо» в своем 1000-м матче в КХЛ Спорт, 22:05
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 21:49
СК назвал возможную причину потери сознания пилотов Су-30 в Иркутске Общество, 21:44
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Россия потребовала наказать обливших краской церковь в Швейцарии

Россия направила ноту протеста с просьбой наказать обливших краской церковь в Швейцарии
Здание посольства&nbsp;России в Берне
Здание посольства России в Берне (Фото: switzerland.mid.ru)

Посольство России направило ноту протеста в МИД Швейцарии после того, как неизвестные в ночь с 27 на 28 октября облили краской вход в православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, передает пресс-служба российского диппредставительства в Берне.

«Посольство решительно осуждает данное проявление вандализма. Рассматриваем эти преступные действия как очередной ярко выраженный пример захлестнувшей Европу русофобии, которая, к сожалению, все отчетливее проявляется и в Швейцарии», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве потребовали расследовать происшествие и «принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных».

Вечером 10 октября восемь неизвестных забросали посольство России в берлинском районе Митте цветными воздушными шарами и бутылками с красной краской. Как сообщало издание Sueddeutsche.de, злоумышленники попали только в ворота и перила здания, никто не пострадал.

В российском МИДе обвинили власти Германии в том, что они не отреагировали должным образом на действия злоумышленников. В ответ на это посольство России направило в МИД Германии ноту протеста и предупредило, что игнорирование подобных происшествий может быть в дальнейшем воспринято как «сознательное недружественное решение».

Читайте на РБК Pro
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries В России идет волна банкротств. Как проверить своих подрядчиков Как выявить неочевидные товары, которыми интересуются ваши покупатели
Теги
посольство России Швейцария нота протеста православная церковь вандализм Женева
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В посольстве сообщили об осквернении памятника освободителям в Словакии
Политика
В литовской Клайпеде осквернили памятник на кладбище советских военных
Политика
СК завел пять дел из-за осквернения памятников воинам СССР за рубежом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter