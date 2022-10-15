Захарова: Германия не отреагировала должным образом на нападения вандалов на посольство

МИД обвинил Берлин в отсутствии реакции на вандализм против дипучреждений

Власти Германии не отреагировали должным образом на действия злоумышленников, которые нанесли ущерб российскому посольству в Берлине и генеральному консульству во Франкфурте-на-Майне, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Возмущены отсутствием адекватной реакции властей ФРГ на акты вандализма, совершенные 10 октября 2022 года сочувствующими киевскому режиму организованными группами злоумышленников против посольства России в Берлине и генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне», — сказала Захарова. Она отметила, что сотрудники немецкой полиции «не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие» злоумышленникам и не задержали ни одного из них.

По словам Захаровой, в ответ на это посольство России направило в МИД Германии ноту протеста. Кроме того, она призвала немецкие власти соблюдать обязательства по обеспечению безопасности иностранных диппредставительств и усилить охрану зданий и территорий посольства России в Берлине и генконсульств в федеральных землях.

«Возможное игнорирование властями ФРГ обоснованных озабоченностей и запросов российской стороны в этой связи воспримем как сознательное недружественное решение, которое будет нами учтено в практическом измерении», — добавила дипломат.

Вечером 10 октября восемь неизвестных забросали посольство России, расположенное в берлинском районе Митте, цветными воздушными шарами и бутылками, передает Sueddeutsche.de. Как сообщила полиция утром на следующий день, в сторону посольства были брошены шесть воздушных шаров и две бутылки с красной краской, однако злоумышленники попали только в ворота и перила здания. В результате происшествия никто не пострадал, сотрудники посольства стерли краску. Полиция госбезопасности начала расследование.